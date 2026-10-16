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Nogomet

V Vižovljah imajo novo umetno travo in novo igrišče

V športnem centru Sistiane Sesljana

Jan Grgič |
Vižovlje |
16. okt. 2026 | 8:33
    V Vižovljah imajo novo umetno travo in novo igrišče
    Novo igrišče 5:5 z umetno travo v športnem centru Sistiane Sesljana v Vižovljah (FOTODAMJ@N)
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Športno društvo Sistiana Sesljan je s podporo Dežele FJK in v tesnemu sodelovanju z občino Devin - Nabrežina zaključila pomembna obnovitvena dela v svojem športnem centru v Vižovljah. Obnovili so umetna travo na igrišču 9:9 in ob glavnem igrišču s travnato površino so zgradili novo igrišče z umetno travo za mali nogomet 5:5. Trak je včeraj s škarjami ostrigel devinsko-nabrežinski podžupan Mitja Petelin skupaj s predsednikom Sistiane Sesljana Renatom Coljo in drugimi predstavniki javnih ter športnih ustanov.

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