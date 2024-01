Breg kot ... Liverpool

Do konca oktobra je Breg zbral pet neodločenih izidov in dva poraza (Aquileia in Muggia). Nato pa ... osem zaporednih zmag, 22 doseženih in samo trije prejeti goli. Breg ima skupaj z drugouvrščeno Azzurro najboljši obrambo (17 prejetih golov). Dva poraza pa sta utrpela le še vodilna Muggia in druga na lestvici Azzurra. Glavni delež zaslug imajo seveda Bregovi nogometaši, ki so še v lanski sezoni nastopali v 2. amaterski ligi. A tudi izkušeni trener Roberto Biloslavo ima pri tem prste vmes.

Z osmimi zaporednimi zmagami ste bržkone prestrašili Muggio in Azzurro, ki sta glavna favorita za napredovanje v promocijsko ligo, kajne?

Azzurro smo premagali v gosteh z 0:1. Proti Muggii pa smo izgubili s 4:3. Recimo, da smo v zadnjih dveh mesecih naredili velik korak naprej. A da ne bo pomote: Muggia in Azzurra sta v skupini C razred zase. Mi smo prvi od ekip, ki se borijo za obstanek. Ciljamo, da se čimprej rešimo, saj bo letos v nižjo ligo izpadlo šest ekip.

Med Muggio in Azzurro kdo je po vašem favorit za napredovanje?

Ga ni favorita: 50:50. Muggia ima bolj kvalitetne posameznike. Azzurra pa je bolj ekipa.

V spodnjem delu pa ...

Z izjemo Mladosti se lahko rešijo vse ekipe.

Koliko točk bo treba zbrati za obstanek?

Recimo, da bo letos mejnik tam pri 44 ali 45 točkah.

Vi niste prvič pri Bregu.

V Dolini sem pravzaprav začel svojo trenersko kariero v članskih ekipah. Pred tem, ko sem bil star 29 let, sem vodil še mladince pri društvih Portuale in San Sergio. Prihodnje leto bo torej trideset let svojega trenerskega poklica.

