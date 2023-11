Breg osvojil derbi proti Sokolu

DEŽELNA DIVIZIJA 1

Bor Radenska – Interclub Muggia 84:62 (20:16, 35:31, 61:45)

Bor: Savoia 0 (-, -, -), Brancati 11 (1:1, 2:4, 2:3), Gallocchio 5 (-, 1:2, 1:2), Mozina 12 (0:2, 3:4, 2:3), Comar 8 (1:2, 2:3, 1:2), Pizziga 6 (4:4, 1:8, 0:1), Sosič 13 (5:6, 4:5, 0:2), D. Zettin 6 (-, 3:6, 0:1), Strle 5 (1:1, 2:2, -), Venturini 13 (1:3, 6:10, 0:1), Finatti 5 (-, 1:2, 1:2). Trener: Krčalić.

Košarkarji Bora Radenska ostajajo v letošnji sezoni nepremagani. V tekmi 6. kroga deželne divizije 1 so na domačem igrišču s 84:62 zanesljivo premagali miljski Interclub in s peto zaporedno zmago utrdili prvo mesto v skupini C. Gostje so se sicer v prvem polčasu povsem enakovredno upirali domačinom. Z natančnimi trojkami in številnimi skoki v napadu so držali stik z Borovimi košarkarji, ki so na glavni odmor odšli s 4 točkami naskoka (35:31). V tretji četrtini pa so Krčalićevi varovanci strnili obrambne vrste in si s številnimi protinapadi priigrali bolj zajetno prednost, ki so jo v zadnjih desetih minutah brez večjih težav upravljali. Bor je do zmage prišel tudi po zaslugi skupinske igre v napadu, saj so kar štirje domači košarkarji dosegli dvomestno število točk: Sosič in Venturini (oba 13), Mozina (12) in Brancati (11).

Dom – Gradisca 74:85 (12:19, 32:48, 53:70)

Dom: Demartin 0 (-, -, -), Abrami 16 (5:7, 1:4, 3:4), Antonello 2 (-, 1:5, -), G. Zavadlav 15 (2:2, 5:10, 1:2), Devetak 5 (1:4, 2:4, 0:1), Blazica 4 (-, 2:2, 0:1), D'Amelio 16 (2:2, 1:6, 4:9), Ballandini 16 (1:1, 6:11, 1:6), Salvi 0 (-, 0:2, -), Menis nv. Trener: Graziani.

Domovi košarkarji so na domačem igrišču ponovno prikazali bledo igro. Tokrat so s 74:85 klonili proti Gradisci in ostajajo v spodnjem delu lestvice skupine B. Grazianijevi varovanci so se gostom delno upirali le v prvi četrtini (12:19), v nadaljevanju pa so košarkarji z Gradišča prevzeli pobudo v svoje roke in si priigrali neulovljivo prednost. V zadnjih desetih minutah igre so Abrami in soigralci zaigrali bolj odločno in predvsem po zaslugi agresivne obrambe tri minute pred koncem znižali zaostanek le na 8 točk. Gradisca pa se v končnici ni pustila presenetiti in zadala Domu še četrto letošnji poraz.

DEŽELNA DIVIZIJA 2

Breg SV Impianti – Sokol Franco 72:63 (21:9, 30:25, 54:39)

Breg: Maurel 13, Zeriul 3, Nadlišek 0, Smotlak 7, Celin 28, Filipac 9, Coretti 0, M. Terčon 5, Fonda 3, D. Terčon 3, Mucci 6. Trener: Oberdan.

Sokol: Sossi 8, Furlan 6, E. Malalan 8, Ušaj 13, Zidaric 13, M. Malalan 0, Albanese 2, Terčon 5, Gutty 8, Gerin, Lopreiato in Mandićnv. Trener: Kapo.

V polni dvorani športnega centra Silvano Klabjan v Dolini je potekal slovenski derbi deželne divizije 2 med domačim Bregom SV Impianti in nabrežinskim Sokolom Franco. Zmage so se na koncu zasluženo veselili domačini s končnim izidom 72:63. Bregovi košarkarji so začeli silovito in po prvi četrtini vodili že z 21:9. V drugi četrtini so se gostje približali ter na glavni odmor odšli le s 5 točkami zaostanka (30:25). Po odhodu iz slačilnic so Oberdanovi varovanci na krilih razigranega Diega Celina, ki je bil na koncu z 28 točkami najboljši strelec tekme, znova pritisnili na plin in prišli do + 20. A Nabrežinci se niso vdali in v zadnji četrtini s srčno igro prišli le na točko zaostanka, Dolinčani pa so pravočasno preprečili preobrat in prišli do uspeha.

»Vzdušje v telovadnici je bilo res prijetno. Po spodrsljaju v uvodnem krogu smo tokrat zaigrali precej bolje in končno prebili led. Zmaga na derbiju je vedno nekaj posebnega. Dobro smo igrali v 1. in 3. četrtini, žal pa imamo še vedno preveč nihanj. V zadnji četrtini smo skoraj zapravili 20 točk prednosti, kar je nedopustno,« je tekmo analiziral Bregov trener Dean Oberdan. »Moja naloga pri Bregu je predvsem ta, da dvignem raven košarkarskega znanja, predvsem med mladimi igralci. Bolj kot rezultatski cilji je letos pomemben napredek posameznikov in ekipe,« je še dodal.

»Tekmo smo začeli preveč zadržano, bili smo premehki. Ni bila težava v motivaciji, saj smo med tednom dobro in zagrizeno trenirali. V prvi četrtini je Breg takoj povedel, v drugi pa smo le ujeli pravi ritem in tudi priključek. V tretji četrtini smo znova popustili, z dobro obrambo pa smo se nato opogumili in skoraj prišli do preobrata. Začeli smo celo verjeti v zmago, v končnici pa so bili košarkarji Brega bolj prisebni in zasluženo slavili. Gotovo nam je bil usoden pristop ob začetku tekme,« je po tekmi dejal Sokolov kapetan Ivo Ušaj.