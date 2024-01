Breg SV Impianti praznih rok

Breg SV Impianti – Venezia Giulia B 58:67 (14:19, 34:31, 48:53)

Breg: Maurel 12, Zeriul 3, Nadlišek 2, Celin 24, Filipac 0, Coretti 0, M. Terčon 7, Fonda 9, D. Terčon 0, Mucci 1, Cavarra in Formigli nv. Trener: Oberdan.

V prvem krogu povratnega dela deželne divizije 2 so Bregovi košarkarji na domačem igrišču z 58:67 klonili proti ekipi Venezia Giulia B. Dolinčani se tako Miljčanom niso oddolžili za tesen poraz iz prvega dela prvenstva. Gostje so si v prvi četrtini priigrali nekaj točk naskoka, domačini pa so jih v drugi prehiteli in na glavni odmor odšli s prednostjo treh točk (34:31). Košarkarji Venezie Giulie so nato v uvodu drugega polčasa spet prevzela pobudo, v zadnjih desetih minutah pa Breg kljub razigranemu Diegu Celinu (24 točk) ni več uspel ujeti nasprotnikov. Naslednjo soboto ob 18. uri bo v telovadnici v Nabrežini na sporedu slovenski derbi med Sokolom Franco in Bregom SV Impianti. V prvem delu prvenstva so bili Dolinčani boljši od Nabrežincev s 72:63.