Breg tokrat boljši od Sokola

Danes so se v občinski telovadnici Sava Ušaja v Nabrežini še tretjič letos na občutenem derbiju pomerili košarkarji nabrežinskega Sokola Franco in Brega SV Impianti. V rednem delu košarkarske deželne divizije 2 je obakrat zmagal Sokol (48:38 v prvem delu in 54:61 v Dolini). Na nocojšnji tekmi drugega dela prvenstva pa je prvič v letošnji sezoni slavil zmago dolinski Breg, ki je zmagal z desetimi točkami prednosti. Končni izid je bil 68:78 (18:12, 42:34, 50:56) za goste. Košarkarji trenerja Deana Oberdana so preobrat uprizorili v tretji četrtini. Povratni derbi bo že v soboto, 3. maja, ob 20. uri v Dolini.