Brez Dončića in Irvinga Dallas brez moči proti Memphisu

Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA zabeležili 35. poraz, s čimer so padli pod 50-odstotni izkupiček zmag. Brez obeh zvezdnikov, Luke Dončića in Kyrieja Irvinga, so bili ponoči na domačem parketu nemočni proti Memphis Grizzlies, ki so slavili s 104:88.

Pri na zahodu drugouvrščenemu Memphisu (41-26) je manjkal glavni zvezdnik Ja Morant, ki bo zaradi disciplinskih težav odsoten za nedoločen čas. Vseeno pa so grizliji brez večjih težav dobili obračun proti Dallasu.

Razliko so naredili v tretji četrtini, ki so jo dobili s 36:21, do konca pa so nato ohranili prednost. S 23 točkami je bil najboljši strelec gostov Desmond Bane. Pri Dallasu je novinec Jaden Hardy dosegel kar 28 točk, a ob tem iz igre zadel devet od 25 metov. Josh Green je prispeval 23 točk (10/15 iz igre).

Dallas je z razmerjem zmag in porazov zdaj na zahodu padel pod 50-odstotni prag. S 34-35 zaseda osmo mesto. Zmago manj in tudi tekmo manj imajo Los Angeles Lakers, New Orleans Pelicans in Oklahoma City Thunder (vsi 33-35).

Goran Dragić po podpisu pogodbe z Bucks še ni zaigral v novem dresu. Tokrat se za to ni odločil glavni trener Mike Budenholzer.