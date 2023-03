Brez gola na derbiju, Kras zmagal

NOGOMET

ELITNA LIGA

Juventina – Sistiana Sesljan 0:0

Juventina: Gregoris, Furlani, Tuan, Racca, Zanon, Černe, Garić, Piscopo, Martinović, Hoti, Goz. Trener: Bernardo.

Sistiana Sesljan: Cantamessa, Pelengić, Almberger, Loggia, Vecchio, Zlatič, Villatora, Disnan, Dussi, Gotter, D. Colja. Trener: Godeas.

V Šlovrendu se je derbi končal brez golov. Gostje so ustvarili številne priložnosti za gol. Križem rok niso stali niti domačini, ki so bili prav tako večkrat nevarni. Juventina ostaja tako v nevarnem spodnjem delu lestvice in se bo še naprej skušala izogniti 16. mestu. V nevarno se je približal tudi 17-uvrščeni Tricesimo, ki ima po novem 34 točk. Cervignano jih ima 37, Juventina pa 38. Do konca sezone je še pet krogov. Obeta se torej vroč zaključek prvenstva elitne lige.

Kras Repen – Brian Lignano 4:3 (2:0)

Strelci: 20. Paliaga, 31. Paliaga; 58. Zucchiati (BL), 70. Zucchiati (BL), 76. Catera, 77. Pagliaro (BL), 89. Paliaga

Kras Repen: Zitani, Sancin, Degrassi (Pagano), Catera, Lukač, Rajčevič (Potenza), Raugna, Dekovic (Autiero), Paliaga, Perić (Pitacco), Kocman (Simeoni). Trener: Kneževič.

Rdeča kartona: 40. Lukač in Pillon (BL)

Kras je na Opčinah osvojil prvo letošnjo zmago. Zadnjič so se nogometaši repenskega društva veselili zmage lanskega oktobra. Repenski rdeče-beli so dali vse od sebe in so že po prvem polčasu vodili z 2:0. Nato so jih gostje dohiteli, a v domačem taboru se niso prepustili malodušju in so reagirali. Spet so povedli in gostom jih je spet uspelo ujeti. Paliaga, ki je bil s tremi goli glavni junak tekme, je v 89. minuti postavil piko na i.