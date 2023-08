Bronasta Kontovelka, član Sirene šesti med U17

V Stockholmu se je konec tedna zaključilo evropsko prvenstvo v mladinskem razredu 29er, ki je za mlade jadralce predhodnica olimpijskega 49er. Z odličnim rezultatom se domov vrača Kontovelka Caterina Sedmak, ki brani barve Slovenije in jadra za JK Pirat, sicer pa je še vedno tudi članica Sirene, kjer je poleti vodila otroške jadralne tečaje. Z Aljo Petrič (JKJadro) sta slovenski reprezentantki na zahtevnem prizorišču osvojili bronasto kolajno v ženski konkurenci. Dekleti sta kvalifikacijske regate zaključili na 26. mestu, v finalnih regatah v zlati skupini pa sta napredovali do končnega 15. mesta in bili tako tretji med ženskimi dvojci.

Na prvenstvu je nastopal tudi Sirenin jadralec Giuseppe Montesana, ki tekmuje z Enricom Coslovichem (CV Muggia). Dvojica je nastope končala na dobrem 24. mestu in 6. med under 17. Mesto v zlati skupini sta si novinca v tem razredu priborila z 31. mestom po kvalifikacijskih regatah, zelo dobro pa sta jadrala tudi v zlati skupini, kjer sta v osmih plovih zbrala tudi 3. in 11. mesto.