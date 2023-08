C-liga v prihodnji sezoni spet meddeželna

Vodstvo italijanske košarkarske zveze Fip je na ponedeljkovem zasedanju v Rimu sprejelo prošnjo deželnega komiteja Furlanije - Julijske krajine za sestavo enotne deželne C-lige z le 11 ekipami. To nam je danes popoldne potrdil predsednik Fip FVG Giovanni Adami. »Pravkar smo prejeli komunike iz Rima s pozitivnim odgovorom. Zdaj je uradno, da bo v letošnji sezoni v C-ligi nastopalo 11 ekip,« je v telefonskem pogovoru dejal Adami.

V C-ligi (spomnimo, da je prišlo letos do nekakšne spojitve C-lige gold in C-lige silver), v katero je v minuli sezoni napredoval Kontovel, se je po odpovedi kar petih klubov (Bor, Servolana, Cus, Cervignano in Codroipo), vpisalo le devet ekip. Tem sta se naknadno priključila Basketrieste (tržaški klub bo nastopal z mladinsko ekipo, ki je v minuli sezoni že igrala v D-ligi) in Basket Sacile, ki je v sezoni 2022/23 nastopal v promocijski ligi.

»Ker bo v C-ligi 2023/24 le 11 ekip, si bodo morali moji sodelavci na zvezi zamisliti temu primerno formulo prvenstva, da bi vsem moštvom zagotovili zadostno število tekem v sezoni in da bi se ta ne zaključila prehitro. Prav tako bi radi s posebnim pokalom nagradili končnega zmagovalca, saj bo v sezoni 2024/25 C-liga spet meddeželnega značaja. V njej bo 8 ekip iz FJK in 11 ali 12 ekip iz Veneta in Trentinske - Južne Tirolske. Zanjo bo tako kot za nekdanjo C-ligo gold skrbel deželni odbor zveze Fip iz Veneta,« je Adami napovedal nove spremembe.

Čeprav še ni uradno, bo Fip v kratkem potrdil tudi format deželne divizije 1 (nekdanje D-lige) z 31 ekipami. Te bodo v rednem delu sezone razdeljene v tri skupine po geografskem načelu.