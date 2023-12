»Čarbola postaja naša trdnjava, to moramo izkoristiti«

Po zmagi proti višje postavljenemu Pordenoneju v zadnjem nastopu v letošnjem letu smo se pogovorili z dolgoletnim Jadranovim stebrom Borutom Banom.

V četrtek ste dosegli pomembno zmago, ki je bila po svoje tudi nekoliko nepričakovana, drži?

Tako je, v določeni meri je bila nepričakovana. Pomembna pa zato, ker so bili vsi naši neposredni tekmeci z izjemo Padove uspešni. Lestvica se zdaj še krajša, kar je za nas dobro. Zadovoljni smo tudi, ker počasi postaja Čarbola naša trdnjava.

Omenili ste kratko lestvico, ki dopušča še veliko scenarijev. Verjamete torej v preboj med najboljšo osmerico, ki prinaša neposredni obstanek v ligi?

Seveda, cilj je uvrstitev med najboljših osem. Liga pa je zelo kakovostna in enakovredna, vsak lahko premaga vsakega. Vsaka tekma šteje, na vsako se je treba maksimalno pripraviti in jo odigrati brez padcev koncentracije. Na začetku sezone smo imeli nekaj težav z uigravanjem, saj je med poletjem prišlo do velikih sprememb. Takih v svoji karieri pri Jadranu še nisem doživel. Zdaj pa ekipa dobro deluje, vloge na igrišču so vse bolj jasne, forma je v vzponu. Tudi mladi so vse bolj zanesljivi.

Tri tekme ste izgubili z minimalno razliko. Ali kdaj razmišljate o tem, da bi bili s šestimi točkami več na lestvici tik pod vrhom?

Nekaj grenkega priokusa je, po drugi strani pa smo zmagali v San Bonifaciu s trojko v zadnji sekundi, tesno pa smo doma premagali Murano. Če bi imeli kakšno točko več, bi najbrž govorili o drugačni sezoni. A zdaj se ne smemo ozirati nazaj, pogled moramo usmeriti naprej. V nadaljevanju sezone si ne smemo več dovoliti puščati točk po poti. Sploh proti nam enakovrednim nasprotnikom. Izkoristiti bomo morali tudi faktor domačega igrišča.

Skoraj v vsakem krogu pride do nepričakovanih izidov, nazadnje je vodilni Bergamo v četrtek visoko klonil proti San Bonifaciu. Kako si razlagate?

V meddeželni B-ligi imajo vse ekipe dolgo klop. Ta je največja razlika v primerjavi z lansko sezono. Ritem igre je zato zelo intenziven, vsak padec koncentracije pa drago plačaš. To se je denimo pripetilo Pordenoneju v četrtek. Večji zaostanek je težko nadoknaditi, če pa le za trenutek popustiš, se nasprotnik takoj približa. Ravno v tem je čar te lige. Nikoli ne smeš popustiti.