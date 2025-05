Carlo Ancelotti novi selektor Brazilije

Italijanski nogometni trener Carlo Ancelotti bo novi selektor Brazilije. Vest je sporočila brazilska nogometna zveza. Vodstvo brazilske reprezentance bo prevzel 26. maja. Ancelotti, ki je star 65 let, je bil odličen nogometaš in italijanski državni reprezentant. Oblekel je dres pomembnih italijanskih klubov, med drugim Rome, Parme in Milana. Leta 1995 je začel trenersko pot, ki ga je ponesla k nekaterim izmed najpomembnejših evropskih klubov, bil pa je tudi trenerjev pomočnik pri italijanski reprezentanci. Nazadnje je treniral španski Real Madrid, s katerim se je pred kratkim razšel. Pri Braziliji bo prvi evropski selektor v zgodovini reprezentance.