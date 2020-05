Čas po koroni: v prvi vrsti skrb za člane in družine

Amatersko športno združenje Dom sodi med nosilce slovenskega športa v Gorici. Svojo pozornost namenja predvsem mladinskemu športu, Domova »osrednja« panoga je košarka. V letošnji sezoni so imeli pri Domu skupino športnega vrtca, dve ekipi minibasketa in žensko ekipo U12. V prvenstvu U16 silver je nastopala Domova ekipa, ki je sicer nosila naziv Breg, v prvenstvu U18 gold pa sta nastopali Dom in združena ekipa Jadrana, v kateri so nastopali perspektivni košarkarji letnika 2003 iz Goriškega in Tržaškega. Špica Domove »piramide« je bila tudi letos članska ekipa, ki je nastopala v deželni D-ligi. AŠZ Dom je tudi eno izmed matičnih društev projekta Jadran.

Domov predsednik Mitja Primosig se še kako dobro zaveda težkega trenutka, predvsem pa ga skrbi prihodnost društva in njegovih članov. »Trenutne težave društva? Pravzaprav jih ni, saj če ni delovanja, ni niti težav. Če bi imeli težave, bi pomenilo, da vsaj kaj delamo. To je bridka resnica. Je pa res, da je skrbi precej,« je na začetku pogovora dejal Primosig. Pri Domu, tako kot pri vseh ostalih amaterskih športnih društvih, še ne vedo, kakšna bo prihodnost: »Zdaj sploh ne vemo, kdaj bo športna dejavnost ponovno zaživela, prav tako ne moremo predvidevati stanja v naslednjih sezonah. Trenutno čakamo na navodila in smernice športnih zvez. Za zdaj so nam iz košarkarske zveze Fip sporočili le, da bodo letošnje vpisnine v prvenstva vrnili društvom oziroma jih bodo prenesli na naslednjo sezono.«

Že več let je Dom eden izmed nosilcev projekta Jadran, čeprav je razdalja med Trstom in Gorico v preteklosti že povzročala nekaj težav. Pri Domu trdno verjamejo v projekt, ki se je na mladinski ravni v letošnji sezoni konkretiziral s sestavo združene ekipe košarkarjev letnika 2003. »Tudi v tem času sem v stalnem kontaktu z Jadranovo predsednico Ivano Milič in s predsedniki matičnih društev. Približno enkrat na dva tedna ‘sestankujemo’, nismo pa še začrtali jasne strategije za prihodnost. Preveč je še neznank,« je dejal Domov predsednik, ki pričakuje predvsem težave finančne narave. »Amaterski šport sloni na lokalni ekonomiji. Z njo je tesno povezan. Naše skrbi so tiste, kot jih imajo trgovine, podjetja in vsi, ki nas podpirajo. Brez pokroviteljev si društva ne morejo zagotoviti kritja vseh stroškov delovanja,« razlaga Primosig. Obenem dodaja, da bo ekonomska kriza, ki jo povzroča pandemija koronavirusa močno vplivala na življenjski slog družin: »V zadnjih letih opažam trend, da amaterski šport postaja drag za vse večje število družin. Bojim se, da bodo morali starši v naslednjih letih izbirati, kam investirati denar za svoje otroke. Izbirati bodo morali denimo med športom in glasbo. Zato je povsem možen tudi upad števila članov. Ekonomske posledice bodo velike, tudi ko se bo razmere spet normalizirale.« Družinam bodo skušali priti na roko, tako kot je te že v navadi s plačevanjem vadnin na obroke.

Pri Domu skušajo ohranjati stik s svojimi člani, seveda s pomočjo spleta. »Trener Jan Zavrtanik na Youtube objavlja izzive in vaje za naše mlade športnike. Skušamo poskrbeti za domačo vadbo in ohranjati psihofizično stanje naših članov,« še dodaja predsednik. Goriško športno združenje je bilo v zadnjih letih zelo dejavno tudi v poletnih mesecih. Višek poletnega dogajanja predstavlja vse bolj priljubljeni turnir v ulični košarki v Pevmi. Kot kaže letošnje izvedbe po vsej verjetnosti ne bo, Primosig pa vendarle ohranja kanček upanja: »Turnir v Pevmi je eden izmed naših glavnih adutov. To ni le športni praznik, ki privabi veliko množico mladih, je zelo pomemben tudi za društveno blagajno. Če bo turnir letos po sili razmer odpadel, bo zato za nas dvojni udarec. Težko ga bomo izpeljali, čeprav ni še izrečena zadnja beseda.«