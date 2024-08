Castrillu na Vuelti prva zmaga v karieri, Roglič ostaja na drugem mestu

Španski kolesar Pablo Castrillo (Kern Pharma) je zmagovalec 12. etape dirke po Španiji. Na trasi od Ourenseja do Manzanede (137,5 km) je bil najboljši iz ubežne deseterice. V ozadju med najboljšimi ni prišlo do napadov in posledično tudi ne razlik. Slovenski as Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) je ostal na drugem mestu.

V težko nadzorovanem začetku kratke etape so kolesarji potrebovali dobrih 40 km za vzpostavitev ubežne skupine desetih kolesarjev. Ti so nato ob počasnem ritmu v glavnini, ubežnikom je dovolila deset minut naskoka, lahko tudi obračunali za etapno zmago.

Napadi med ubežno deseterico so se vrstili eden za drugim, najtežja zadnja dva kilometra pa je Castrillo začel z okoli 30 sekundami naskoka pred četverico zasledovalcev. Ker je bilo v ozadju preveč spogledovanja pred zadnjimi skoki, je 23-letnik iz Jace zadržal prednost.

Do drugega mesta je prišel Britanec Max Poole (DSM-firmenich PostNL) z zaostankom osmih sekund, tretji je bil Španec Marc Soler (UAE Team Emirates), ki je zaostal 16 sekund.

Za Castrilla je bila to prva zmaga v karieri, s čimer je tudi ekipi Kern Pharma prikolesaril največjo zmago v karieri. Triindvajsetletnik je letos dirkal tudi na slovenski pentlji in tam v skupnem seštevku zasedel peto mesto.

V ozadju pravega pritiska na ekipo vodilnega kolesarja Avstralca Bena O’Connorja (Decathlon AG2R) ni bilo. Tudi ob večjih naklonih v zadnjih dveh kilometrih ni prišlo do napadov, zato so razlike v seštevku ostale enake.

O’Connor ima še naprej 3:16 minute naskoka pred Rogličem, Španec Enric Mas (Movistar) pa na tretjem mestu zaostaja 3:58 minute.

V petek bo na sporedu zahtevna gorska etapa od Luga do Puerto de Ancaresa. Kolesarji bodo morali v zadnjih dobrih 25 km najprej premagati Puerto de Lumeras (6,6 km/6 %) z bonifikacijami na vrhu in zaključni klanec na vrh Ancaresa (7,5 km/9,3 %).