Zdaj je uradno. Caterina Sinigoi bo nastopila na zimskih olimpijskih igrah, ki jih bosta med 6. in 22. februarjem gostila Milan in Cortina d'Ampezzo. Nabrežinska alpska smučarka je postala prva Slovenka v Italiji, ki ji je uspel preboj na največje tekmovanje v zimskih športih. Članica slovenske reprezentance za evropski pokal (ter SK Gorica in še vedno tudi SK Devin) bo ena izmed petih alpskih smučark, ki bodo nastopile v Cortini d'Ampezzo, kjer bodo ženske tekme. Ob Sinigoi bodo še njena klubska kolegica Ana Bucik Jogan, specialistka za hitri disciplini Ilka Štuhec ter še dve članici reprezentance za evropski pokal Lila Lapanja in Nika Tomšič. Skupno bo Slovenijo na ZOI zastopalo 37 športnikov.

