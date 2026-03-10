VREME
DANES
Torek, 10 marec 2026
Iskanje
Nogomet

Kaotični prizori v Braziliji, 23 nogometašev prejelo rdeč karton

Posredovati so morali varnostniki in policisti, vendar je trajalo kar nekaj minut, da so razmere umirili

STA |
Brazilija |
10. mar. 2026 | 12:08
    Kaotični prizori v Braziliji, 23 nogometašev prejelo rdeč karton
    Prizor s tekme Atletico Mineiro - Cruzeiro (ANSA)
Dark Theme

Zmago Cruzeira z 1:0 proti mestnemu tekmecu Atleticu Mineiro je v finalu regionalnega prvenstva Mineiro v nedeljo zasenčil množični pretep, po katerem je 23 igralcev prejelo rdeč karton.

Prepir je sprožil napad krilnega igralca Atletica Mineira Christiana na vratarja Cruzeira Cassia. Vratar je nasprotnika porinil, nato pa nanj položil obe koleni. Pretepu in prerivanju se je pridružilo več igralcev obeh ekip, vključno z rezervisti.

Posredovati so morali varnostniki in policisti, vendar je trajalo kar nekaj minut, da so razmere umirili.

Sodnik Matheus Candancan je v svojem poročilu po tekmi zapisal, da je Cassio »ravnal brutalno«. Podelil je 23 rdečih kartonov, 12 Cruzeiru in 11 Atleticu.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: