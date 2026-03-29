VREME
DANES
Nedelja, 29 marec 2026
Iskanje
Košarka

Tesen poraz Jadrana na domačem parketu

V 11. krogu povratnega dela meddeželne B-lige so košarkarji združene ekipe klonili proti moštvu Romano Lombardo z 80:83

Erik Piccini |
Trst |
29. mar. 2026 | 21:36
    Miše Diminić je dosegel dvojni dvojček s 17 točkami in 10 skoki (FOTODAMJ@N)
Dark Theme

Jadran – Romano Lombardo 80:83 (14:20, 39:43, 67:68)

Jadran: Batich 6 (2:2, 2:7, 0:4), Gulič 0 (-, -, -), Demarchi 20 (3:4, 4:6, 3:10), Vecchiet 8 (-, 4:4, 0:2), Jakin 0 (-, -, -), G. Gobbato 6 (-, 3:4, 0:1), Pregarc 2 (-, 1:1, 0:1), Diminić 17 (3:5, 7:9, 0:2), E. Gobbato 21 (6:10, 3:5, 3:13), Milisavljevic 0 (-, 0:2, 0:1), Persi in Sabadin nv. Trener: Jogan.

V 11. krogu povratnega dela meddeželne B-lige so Jadranovi košarkarji na domačem igrišču po izenačeni tekmi tesno klonili proti višje postavljeni ekipi Romano Lombardo. Končni izid je bil 80:83 v korist gostov, pri katerih je bil z 18 točkami najboljši strelec Goričan Mirco Turel. V domačih vrstah so strelsko izstopali Enrico Gobbato (21 točk), Demarch (20) in Diminić (17), kar pa ni bilo dovolj za zmago proti kakovostni ekipi iz okolice Bergama.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: