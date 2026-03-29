Tesen poraz Jadrana na domačem parketu

Jadran – Romano Lombardo 80:83 (14:20, 39:43, 67:68)

Jadran: Batich 6 (2:2, 2:7, 0:4), Gulič 0 (-, -, -), Demarchi 20 (3:4, 4:6, 3:10), Vecchiet 8 (-, 4:4, 0:2), Jakin 0 (-, -, -), G. Gobbato 6 (-, 3:4, 0:1), Pregarc 2 (-, 1:1, 0:1), Diminić 17 (3:5, 7:9, 0:2), E. Gobbato 21 (6:10, 3:5, 3:13), Milisavljevic 0 (-, 0:2, 0:1), Persi in Sabadin nv. Trener: Jogan.

V 11. krogu povratnega dela meddeželne B-lige so Jadranovi košarkarji na domačem igrišču po izenačeni tekmi tesno klonili proti višje postavljeni ekipi Romano Lombardo. Končni izid je bil 80:83 v korist gostov, pri katerih je bil z 18 točkami najboljši strelec Goričan Mirco Turel. V domačih vrstah so strelsko izstopali Enrico Gobbato (21 točk), Demarch (20) in Diminić (17), kar pa ni bilo dovolj za zmago proti kakovostni ekipi iz okolice Bergama.