Caterina Sinigoi edina Slovenka na mladinskem SP

Te dni francosko smučarsko območja Portes du Soleil na jugovzhodu Francije, južno od Ženevskega jezera, gosti že 43. mladinsko svetovno prvenstvo. Na prvenstvu, na katerem so v preteklosti mladi Slovenci osvojili veliko kolajn, bo čast na ženskih tekmah reševala slovenska smučarka, Nabrežinka Caterina Sinigoi, ki bo kot edina branila barve Slovenije. V moškem delu je v hitrih disciplinah nastopil 19-letni Alen Hriberšek, včeraj pa se mu je na paralelni tekmi pridružil tudi Miha Oserban, ki ga v Sloveniji uvrščajo med največje talente.

Caterina Sinigoi (2003) bo nastope v francoskih Alpah začela danes. V središču St. Jean d’Aulps bo na veleslalomu startala s številko 50 med 112 nastopajočimi (tekmovalke so razvrščene po številu fis točk). Prvo tekmo v tehničnih disciplinah bo odprla 20-letna Kanadčanka Britt Richardson, številko 4 pa ima 17-letna Lara Colturi. Tekmovalki sta na startni listi tisti z največ starti in uvrstitvami v svetovnem pokalu. Od najboljše deseterice mladih veleslalomistk v Franciji ne bo izjemne Hrvatice Zrinke Ljutić (v svetovnem pokalu je stala že dvakrat na odru za zmagovalke), tekmovala ne bo niti vsestranska Nemka Emma Aicher, trikratna svetovna mladinska podprvakinja v veleslalomu, slalomu in smuku.

Veleslalomska tekma se bo danes začela ob 10.00, slalom jutri v kraju Avorlaz ob isti uri. Včeraj je rahlo deževalo, a slovenske smučarke pogoji na progi ne skrbijo. »Progo bodo polili in nato solili, tako da mislim, da bodo pogoji dobri,« nam je še povedala.

Od zamejskih tekmovalk Sinigoi ne bo prva z nastopom na tem rangu tekmovanja. Katrin Don je tekmovala leta 2019 v Val di Fassi, prav tako kot Sinigoi je zastopala Slovenijo, a ni zaključila nastopa ne v slalomu niti v veleslalomu.