Caterina Sinigoi ni pokazala vsega, kar zmore

Obetavna smučarka SK Devin Caterina Sinigoi (2003) je minuli konec tedna dočakala prvi vrhunec njene smučarske kariere. Kot prva smučarska slovenskih društev v Italiji je nastopila na tekmah evropskega pokala, ki so le stopničko nižje od svetovnega. Spoznala je novo okolje, v katerem ima smučanje tudi drugačen pomen: »Tam so resnično samo tiste tekmovalke, ki dobro vedo, kam ciljajo. Tu ni več heca, vse je bolj resno. Kakovost je na višku, če vemo, da najboljše na tej ravni tekmujejo v svetovnem pokalu,« je raven opisal tudi trener Aleš Sever, ki je Sinigojevo spremljal med vikendom.

Prvi slalom v dolini Ahrntal se tekmovalki Sk Devin ni posrečil, saj je zaostala za najboljšimi in se kot 62. ni uvrstila v drugi spust. To pa ji je uspelo na drugi, nedeljski tekmi, ko je po prvem spustu dosegla 60. čas, nastopila na drugem spustu in tekmo zaključila na 50. mestu (79,05 točk Fis, sicer največ letos). »Njeno smučanje je bilo v nedeljo podobno sobotnemu. Na žalost ni smučala tako, kot zna, sama pravi, da je izgubila prave občutke, tiste, ki jih je imela na primer v Santi Caterini, kjer je premočno zmagala,« je pojasnil trener Sever. Po njegovem mnenju bi bil lahko končni rezultat vsaj za dve sekundi boljši.

V nedeljo je za najboljšo, Čehinjo Martino Dubovsko namreč zaostala 7 sekund in 74 stotink. Najboljša Italijanka je bila tako kot na sobotni tekmi trbiška smučarka Lara Della Mea, ki je bila tokrat druga, Sinigojeva je bila od dvajseterice reprezentantk enajsta, ostale so odstopile oziroma se niso uvrstile v drugi spust.

»Škoda, da je tekma prišla ravno v obdobju, ko forma peša. Žal mi je, da reprezentančnim trenerjem, ki so bili zbrani na tekmi, ni pokazala, kaj zmore,« je še drugo plat predstavil Sever.