Čeferin še tretjič na čelu Uefe

Aleksander Čeferin je bil na današnjem kongresu Uefe v Lizboni izvoljen za nov mandat na čelu Evropske nogometne zveze. Petinpetdesetletni slovenski odvetnik, ki je prvi mandat dobil 14. septembra 2016, bo po današnji izvolitvi krovno celinsko zvezo vodil do leta 2027.

»Res sem hvaležen za to podporo. To mi res veliko pomeni. Je velika čast in odgovornost. Obljubljam vam, da bom naredil vse, da ne razočaram vas in ne razočaram nogometa,» se je v kratki izjavi takoj po novi izvolitvi delegatom zahvalil Čeferin.

Volitve so bile predvidene kot osrednja točka današnjega kongresa. Potrditev Čeferina je bila sicer zgolj formalnost, saj je že od 6. januarja, ko je potekel rok za vlaganje kandidatur, jasno, da na volitvah ne bo imel protikandidata.

Ob tem so delegati 55 nacionalnih zvez stare celine volili tudi izvršni odbor in nekatere druge predstavnike zveze.