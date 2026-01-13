Cene v Dolomitih pred olimpijskimi igrami poletele v nebo

Slab mesec pred začetkom zimskih olimpijskih iger so cene nastanitev, prevoza in vstopnic v Cortini d'Ampezzo in bližnji okolici strmo narasle, v svoji raziskavi ugotavlja italijansko združenje potrošnikov Altroconsumo.

Bivanje za dve osebi v Cortini lahko preseže 2000 evrov, kar je 261-odstotno povišanje v primerjavi s tipičnim vikendom v januarju.

Cene v dolini Valtellina na severu Dolomitov ob meji s Švico so celo še bolj poskočile, za kar 437%, tako da se namestitve tam gibljejo okoli 1700 evrov za dve osebi na noč.

Raziskava Altroconsuma je ugotovila, da je Milano najugodnejša destinacija s proračunom okoli 300 evrov na dan, podražile pa so se tudi vozovnice za vlak. Povratno potovanje za dva z vlakom iz Milana v Cortino stane 216 evrov, iz Rima v Cortino 338 evrov, iz Torina pa 318 evrov.