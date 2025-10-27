Četrta zaporedna zmaga Krasa, rešilec na proseški Rouni

NOGOMET

ELITNA LIGA

Rive d’Arcano Flaibano – Kras Repen 2:4 (1:1)

Strelci: 2. Pitacco, 9. Degano (RF), 53. Boškovič (RF), 60. Krivičič, 62. Velikonja, 96. Male

Kras Repen: Umari, De Lutti, S. Ferluga, Catera, Rajčevič, Male, Perhavec (Gotter), Ianezic (Velikonja), Pitacco (Pertot), Krivičić, Šolaja (Perić). Trener: Rok Božič.

2. AMATERSKA LIGA

Roianese – Zarja 3:2 (0:1)

Strelca za Zarjo: 28. Corrente, 69. A. Križmančič

Zarja: Loschiavo, Bertolini (Calabrese), Škabar, Berisha, Peric (Ferluga), Pllana, Carbone, Abatangelo, Rollo (Tawgui), Corrente, Spreafico (Križmančič). Trener: Loris Cherin.

Rdeč karton: Pllana

3. AMATERSKA LIGA

Primorje 1924 – Primorec 0:1 (0:1)

Strelec: 22. Improtta

Primorje 1924: Paulich, Altaf (Celardi), Rovina (Durić), Petković, P. Kaurin, Di Gregorio, F. Kaurin (E. Pahor), Petrucco (Bertagni), Saule, Alessio Verni (Bari), Balbi. Trener: Issich.

Primorec: Leban, Čufar, Stocca Kralj (Gjuzi), Succi (Moscolin), Matassi, Persico, Improtta (Kreyeziu), C. Pischianz, Savi, Cifarelli, F. Pischianz. Trener: Vincenzo de Sio.

Rdeča kartona: Di Gregorio in Savi

Tekma na Proseku se je začela s 40 minutno zamudo, saj se je med ogrevanjem poškodoval vratar Primorca Mirolo. Zaradi koščka železa (žebelj), ki je nevarno štrlel z igrišča (na mestu, kjer ragbisti postavijo drog), se je Mirolo globoko ranil pod kolenom. Primorčevega vratarja so z rešilcem odpeljali v bolnišnico, kjer jo je skupil s petimi šivi (Mirolo si je nato celo ogledal zadnji del srečanja na Proseku). Na Rouni so seveda morali odstraniti žebelj in šele zatem je sodnik lahko piskal začetek srečanja.

Vesna – Pieris 1:0 (1:0)

Strelec: 39. K. Vidali

Vesna: E. Carli, Zuppa, Renar, Sosič, Frangini, Marchesan, Lizza (Legiša), Udovicich, Franzot (Rebula), Stefanato, K. Vidali (Košuta). Trener: F. Jurincich.

Aris San Polo – Mladost 4:2 (2:2)

Strelca za Mladost: 13. Gerin, 44. Njie 11-m

Mladost: Peric, M. Dreassi, Komjanc, Svetlič, T. Lakovič (Rossi), Gerin,. Ciaravolo (Lala), Elrashidy, Njie, Labib, S. Lakovič. Trener: Mozetič.

ODBOJKA

ŽENSKA C-LIGA

Zalet ZKB – Stella Volley 3:1 (23:25, 25:16, 25:22, 25:20)