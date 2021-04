Čezmejno plavanje bo povezalo Sesljan, Trst, Piran in Portorož

Društvo LifeGuard Academy prireja med 24. in 27. junijem tekmovanje v daljinskem plavanju Hadria, glavna novost pa bo formula tekmovanja. V štirih dneh se bodo plavalci pomerili na štirih etapah, med Sesljanom in Portorožem, v dveh različnih državah. Skratka, to bo plavalna preizkušnja s kolesarskim pridihom. Po vsaki etapi bodo nagradili najboljše, hkrati pa bodo plavalci tekmovali za skupno razvrstitev, za katero bodo upoštevali tri rezultate (med štirimi preizkušnjami lahko vsak izbere tri nastope). V štirih dnevih bo kolesarski pridih dala tudi podelitev »majic«, ki bo v tem posebnem primeru posebna barva plavalne boje.

Prvi dan se bodo prijavljeni plavalci – vpisovanja so se začela 27. marca – pomerili v Sesljanu, 25. junija pred tržaškim Velikim trgom, 26. junija bo na vrsti preizkušnja Fiesa–Piran, 27. junija pa bo finalna etapa med Piranom in Portorožem. Na vseh štirih etapah Hadrie bosta na voljo dve preizkušnji, 3-kilometrska trasa Hadria, na katero se lahko prijavijo plavalci od 16. leta dalje, in trasa Magellano v dolžini navtične milje (1,8 km) za starejše od 14. leta. Plavalci od 8. do 13. leta pa se bodo lahko preizkusili v Trstu in Portorožu (400 m), s čimer želijo organizatorji privabiti člane plavalnih šol, ki so zaradi koronskih ukrepov dolgo brez vadbe v bazenu.

Več v današanjem (sobotnem) Primorskem dnevniku