Cheerdance Millenium: 20 let nastopov in uspehov

Leta 2003 je bilo po zamisli profesorice športne vzgoje Petre Križmančič, ki je kmalu po koncu študija na Fakulteti za šport v Ljubljani spoznala cheerleading, ustanovljeno društvo Cheerdance Millenium. V Gropadi rojeno športno društvo je bilo sploh prvo v Italiji, ki je gojilo cheerleading. V dvajsetih letih sta tako društvo kot sama panoga, ki je nastala v Združenih državah Amerike, naredili ogromen napredek.

Kot se za vsak okrogli jubilej spodobi, bodo članice in člani Cheerdance Millenium (na kratko CDM) primerno obeležili dvajsetletnico ustanovitve društva. Dogodek bo potekal v nedeljo ob 18. uri v telovadnici na Rouni pri Briščikih. Pri CDMpripravljajo prav poseben nastop, na katerem bodo sodelovale tako danes aktivne skupine kot nekdanji tekmovalci. Nastop, ki bo v obliki muzikala, so poimenovali Cheer-sovni stroj, že samo ime pa pove, da bo šlo za »prelet« zgodovine društvenega delovanja. Ob slavnostnem nastopu bosta na ogled tudi videoposnetek in manjša razstava fotografij in klubskih dresov, najbolj zaslužni člani pa bodo prejeli posebno priznanje.