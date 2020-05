Cheerleading: tekmovale so na daljavo

TRST, MIAMI – Ko ne smemo na tekmovanje, pride tekmovanje kar domov. Tako je v koronačasu zaživela prva različica virtualnega tekmovanja v cheerleadingu. Ameriško društvo Trumble Usa, ki deluje v ZDA in v Kolumbiji, je razpisalo prvo tekmovanje na daljavo »Stay home« z namenom, da bi mladi lahko ohranili visoko raven treningov cheerleadinga tudi v časih, ko vstop v telovadnice ni dovoljen.Pobude so se trenerke slovenskega kluba Cheerdance Millenium tudi razveselile in spodbudile dekleta, naj pokažejo svoje vrline v različnih kategorijah. Cheerleading je seveda ekipni šport, obstajajo pa tudi različne kategorije, kot na primer pari in nastopi posameznikov.

Na izziv se je odzvalo sedem deklet, šest iz otroške skupine Giulia Babich, Sara Skabar, Helena Starc, Eva KoroSic, Deva Mahnic in Anna Vodopivec ter mladinka Caterina Pauli. Vse so se odločile za tekmovanje v gimnastičnih prvinah, s tem da so glede na znanje tekmovale v različnih kakovostnih razredih.

Članice Cheerdance Milleniuma so tako v prejšnjih tednih same pripravile koreografijo, pod mentorstvom trenerk pa so jo izpilile s tehničnega vidika. Minuto dolgo koreografijo so naposled posnele in posredovale organizatorjem. Včeraj so dekleta tudi prejela rezultate: nastope je ocenjeval širok izbor mednarodnih sodnikov. »Ti so bili nadvse uspešni, če vemo, da se je odzvalo okrog 700 deklet iz celega sveta. Obenem so dekleta s trenerkami samo izpilile nekaj elementov, ostalo pa so pripravile same,« je povedala ena od trenerk Sara Žerjal in dodala, da sta bili dve izmed nastopajočih celo začetnici, kljub temu pa sta se uspešno preizkusili.