Danes se v Ljubljani začenja tretji turnir odbojkarske lige narodov. Slovenska reprezentanca, ki doživlja pomladitev, je zamenjala tudi strokovni štab. Novi selektor je Fabio Soli, njegov pomočnik pa Gregor Jerončič. Ob tej priložnosti smo se pogovorili z nekdanjim slovenskim vrhunskim odbojkarjem, ki ima v svoji vitrini med drugim dva italijanska državna naslova. Jerončič je svojo igralsko pot sklenil, trenersko pa začel pri Slogi Tabor, ko je ta nastopala v B-ligi.

Kako se znajdete v novi vlogi pomočnika selektorja slovenske reprezentance?

Že več poletij nisem bil zraven pri takšnih dogodkih, pravzaprav niti ne v odbojki. Lepo je delati na nivoju, na katerem sem igral, zdaj to izkušam še kot trener, zato so občutki zelo dobri.

Za vami sta dva turnirja lige narodov. Kako bi ju ocenili?

Vedeli smo, da ne bo lahko. Nikoli ni, zavedali smo se tudi, da bomo že od začetka začeli uvajati mlade igralce, tiste, ki še nimajo izkušenj na mednarodnem nivoju. Prvi turnir smo odigrali zelo dobro, iztržili smo, kar smo lahko in prinesli domov iz Brazilije tri zmage. V Bolgariji pa ni šlo tako, kot smo si zamislili, morali bi zmagati vsaj še eno tekmo. Tam so se pokazale določene težave in neizkušenost. Da bomo igrali v okrnjeni postavi, smo vedeli od začetka, potem pa so se pojavile še druge težave in smo šli na drugi turnir brez dveh najbolj izkušenih sprejemalcev, kar se je v trenutkih, ko je bilo najbolj važno, poznalo.

Zdaj vas čaka ljubljanski turnir, ki bo verjetno poseben zaradi Stožic in publike, kar bo za vas in mlajše igralce nova izkušnja.

Gotovo, fantje pravijo, da je pred domačo publiko vedno lepo igrati, saj ti da dodatno energijo in pomaga v težkih situacijah, a je to tudi zelo odgovorno. Težave, ki si jih vlečemo skozi ligo narodov, še niso povsem rešene. Glavni del sezone je svetovno prvenstvo. Cilj je vsakič zmagati, a se zavedamo, da uvajamo nove igralce in jim dajemo možnost, da se ti fantje vklopijo v nov režim, kar bo zelo pomembno za nadaljevanje poletja, predvsem pa za reprezentančne akcije v naslednjih letih.