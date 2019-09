Član Dolge krone Patrick Kosmač 11. na mladinskem EP

V Nemčiji so pretekli konec tedna delili evropske mladinske naslove v jahalni disciplini TREC. Z italijansko izbrano vrsto se je preizkušnje udeležil tudi član jahalnega društva Dolga krona Patrick Kosmač, ki se z letos najprestižnejšega tekmovanja vrača s svojim najboljšim posamičnim rezultatom, ekipno pa je letos ostal praznih rok. Med sovrstniki nad 18. letom se je s konjem Pittsburgom prebil po treh preizkušnjah – orientaciji, dresuri in preskakovanju ovir – na visoko 11. mesto, rezultat pa bi bil lahko še boljši, če vemo, da se mu je v dveh preizkušnjah nastop povsem ponesrečil. Izgubljene točke so vplivale tudi na končno ekipno razvrstitev, kjer so sotekmovalci računali predvsem na dober nastop Kosmača. Na koncu je bila Italija četrta, do tretjega mesta ji je zmanjkalo samo dvajset točk. Prvič po letu 2017 so mladinci ostali tako brez stopničk, saj so bili lani na svetovnem prvenstvu drugi, leta 2017 pa tretji na evropskem prvenstvu v Franciji. Ekipo mladincev je vodil član Dolge krone Alessio Sauroni, že nekaj let selektor reprezentance.