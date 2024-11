»Čutila sem, da je napočil pravi trenutek za preskok v prvo ligo«

Goriška Slovenka Anna Turel v letošnji sezoni prvič nastopa v ženski košarkarski A1-ligi. Dvaindvajsetletnica je v minuli sezoni napredovala iz A2-lige z Alpom iz Verone, med poletjem pa je prestopila v ekipo E-Work Faenza.

Kako ste prestali skok iz A2- v A1-ligo?

Od samega začetka sem bila zelo umirjena, saj sem vedela, kakšna pot je za mano. Po petih sezonah v A2-ligi sem čutila, da je napočil pravi trenutek za skok v A1-ligo, ob tem pa sem si napredovanje priborila na igrišču. Na prvih letošnjih tekmah je bilo sicer nekaj treme, sem pa zelo zadovoljna, da sem izbrala ta trenutek za igranje v prvi ligi.

V čem je največja razlika med ligama?

Igra v A1-ligi je veliko bolj fizična. Košarkarice so močnejše, višje in hitrejše. In to se na igrišču še kako pozna.

Po lanskem napredovanju ste prestopili iz Alpa v Faenzo. Ste zadovoljni z izbiro kluba?

Da. V prvi vrsti sem želela zamenjati sredino in stopiti iz svoje cone udobja. Če bi ostala pri Alpu, bi verjetno imela večjo minutažo, vse bi bilo lažje. Iskala pa sem nov izziv in želela sem se preizkusiti v novem sistemu igre. Z izbiro kluba sem nadvse zadovoljna.

Po šestih odigranih tekmah zasedate 7. mesto na lestvici z izkupičkom treh zmag in treh porazov. Ste zadovoljne z dosedanjim potekom sezone?

Smo relativno mlada ekipa. Doslej smo zmagale vse tekme, ki so bile v našem dometu, izgubile smo le proti močnejšim nasprotnicam. Sezona poteka v skladu s pričakovanji, treniramo zelo dobro in zagnano, tako da smo kar zadovoljne.

Kateri cilj ste si zastavile?

Primarni cilj kluba na začetku sezone je bil obstanek v ligi, glede na dosedanji potek prvenstva pa lahko mirno merimo na uvrstitev v play-off. Glede na to, da se v končnico uvrsti osem ekip na enajst, je ta cilj v našem dometu.

V povprečju igrate dobrih 18 minut na tekmo in dosegate 4,5 točke na dvoboj. Ste zadovoljni s svojo igro?

Rezerv imam še veliko. Na igrišču nisem še popolnoma samozavestna, opažam pa stalen napredek. Vsakič igram bolje in pridobivam izkušnje. Trener mi zaupa, kar je zelo pomembno. Lani je bilo vse skupaj lažje, saj sem bila na igrišču tudi takrat, ko mi ni šlo od rok, letos pa si moram minutažo zaslužiti. Ko stopim na igrišče, igram vedno na polno, naučiti pa se moram obvladovati svojo energijo in priti čim prej v ritem tekme.