Dajmo Žile!

Leta 2020 in lani jo je Europeadi zagodel novi koronavirus. Od nedelje pa končno gre zares. Pojutrišnjem se bo na Koroškem v Avstriji začelo četrto evropsko nogometno prvenstvo avtohtonih jezikovnih manjšin, ki ga organizirajo Federalistična unija evropskih narodnosti FUEN, Slovenska športna zveza in Dežela Koroška s pomočjo Urada Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Narodnega sveta koroških Slovencev. V Avstriji bo nastopala tudi reprezentanca Slovencev iz Italije ali Žile, ki je pred štirimi leti nastala v režiji Združenja slovenskih športnih društev v Italiji.

Europeadi smo v današnji (petkovi) izdaji Primorskega dnevnika posvetili dve strani. Prebrali boste lahko osebne izkaznice vseh reprezentantov, spored Europeade ter druge zanimivosti.