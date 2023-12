Dallas izgubil brez Dončića

Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA vpisali drugi poraz zapovrstjo. Teksaška zasedba je v gosteh v Minneapolisu proti vodilni ekipi zahodne konference Minnesoti klonila z izidom 110:118. V postavi Dallasa ni bilo Luke Dončića zaradi bolečin v stegenski mišici. Slovenski zvezdnik bo predvidoma nared že za naslednjo tekmo.

V zasedbi Dallasa sta manjkala oba nosilca igre. Dončić je izpustil svojo tretjo tekmo v sezoni zaradi bolečine v levi stegenski mišici, medtem ko je Kyrie Irving izpustil svojo 11. zaporedno tekmo zaradi poškodbe desne pete.

Pri Minnesoti, ki ima na svojem računu 23 zmag in sedem porazov, je blestel Anthony Edwards. Dosegel je rekord sezone, 44 točk, Rudy Gobert pa je dodal 20 točk in 11 skokov. Zasedba Timberwolves ima izjemno statistiko v domači dvorani s 13 zmagami in le enim porazom.

Sivi volkovi so sredi tretje tretjine zaostajali za eno točko, preden so začeli niz 15-3, s katerim so povrnili nadzor in vodili do konca.

Dallas naslednja tekma čaka v nedeljo zjutraj v gosteh pri Golden State Warriors.