Dallas Mavericks premagal tudi Orlando Magic

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je bil kljub udarcu v glavo z 29 točkami najboljši strelec Dallas Mavericks ob zmagi proti Orlando Magic s 117:102. Teksašani so morali znova loviti zaostanek za tekmecem, kar je v tej sezoni severnoameriške lige NBA že stalnica.

Mavericks so predvsem v drugi četrtini igrali zelo zaspano in si nabrali 15 točk zaostanka, ob polčasu pa je ta znašal 13 točk (53:66).

V drugem delu so znova strnili vrste in že ob koncu tretje četrtine povedli, čeprav so takrat nekaj minut igrali brez Dončića. Ta se je 7:17 minute pred koncem tretjega dela podal v slčilnico, potem ko se je zaletel v Gogo Bitadzeja.

Štiriindvajsetletnik se je vrnil na začetku zadnje četrtine in odigral vseh zadnjih 12 minut. Skupaj s Kyriejem Irvingom sta zapečatila usodo Orlanda z zaporednima trojkama za 114:100 in pripomogla k na koncu zanesljivi zmagi Dallasa.

Dončić je dvoboj končal z 29 točkami, šestimi podajami in šestimi izgubljenimi žogami v 35 minutah, Irving je dodal 21 točk in deset podaj. Tudi Tim Hardaway je s klopi dosegel 21 točk. Pri domačih je bil z 22 točkami najboljši strelec Paolo Banchero.

Mavericks so s šestimi zmagami ob le enem porazu drugo najboljše moštvo zahodne konference in hkrati lige. Zaostajajo le za aktualnimi prvaki Denver Nuggets (7-1). Ti so ponoči premagali New Orleans Pelicans (134:116) po zaslugi trojnega dvojčka Nikole Jokića.