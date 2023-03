Dallas z zmago izboljšal položaj v boju za končnico

Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA v gosteh s 127:104 premagali Indiano Pacers in izboljšali svoj položaj v boju za končnico. Zaključili so niz štirih porazov, pri čemer je Luka Dončić v 28 minutah prispeval 25 točk, sedem podaj in šest skokov.

Dončić je zaigral, potem ko je vodstvo lige NBA le nekaj ur pred tekmo sporočilo, da lahko nastopa, saj je preklicalo njegovo 16. tehnično napako v sezoni, ki jo je prejel zaradi kletvic proti sodnikom.

Goran Dragić je prvič zaigral za najboljšo ekipo lige Milwaukee, ki je v Detroitu ugnala Pistons. V devetih minutah je dosegel tri podaje in ostal brez točke ob dveh osebnih napakah. Dragič je med drugim odigral svojo tisočo tekmo v severnoameriški ligi NBA.