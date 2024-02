Dallas zmagal kljub Dončićevemu manjšemu izkupičku

Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA v Philadelphii s 118:102 premagali 76ers. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je za zmagovite goste v 35 minutah in pol dosegel zanj skromnih 19 točk in šele četrtič v sezoni ni presegel 20 točk, temu je dodal osem skokov in tri podaje.

Prvi strelec zmagovite zasedbe je bil Kyrie Irving, ki se je po poškodbi prsta vrnil po šestih tekmah odsotnosti in 23 točkam dodal osem skokov. Josh Green je za slavje prispeval 20 točk, eno manj prvi strelec gostiteljev Kelly Oubre Jr.

Dallas, naslednjo tekmo bo igral v noči na sredo po slovenskem času v Brooklynu proti Nets, je s 27 zmagami in 23 porazi osmi na zahodnem delu lige. Dončić je ostal prvi strelec lige s povprečjem 34,5 točke na tekmo, drugi je Grk Giannis Antetokounmpo (31,3), po številu podaj na tekmo pa je Dončić tretji (9,4), vodi Tyrese Haliburton (11,8).