Dallas zmagal tudi brez Dončića

Košarkarji iz Dallasa so na dan Martina Lutherja Kinga, ko si v ZDA tekme v vseh poklicnih športih sledijo kot po tekočem traku, premagali New Orleans s 125:120. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je zaradi poškodbe gležnja manjkal že na tretji zaporedni tekmi.

V njegovi odsotnosti sta pri teličkih blestela Kyrie Irving z 42 in Tim Hardaway Jr. z 41 točkami, slednji je zadel devet trojk, pri pelikanih pa sta bila najbolj učinkovita Zion Williamson s 30 in CJ McCollum z 21 točkami.

Zasedba iz Dallasa je najboljšo predstavo prikazala v prelomnih trenutkih dvoboja. Po zaostanku 102:109 je strnila svoje vrste ter na krilih Hardawaya in Irvinga postavila tekmo na glavo.

Poldrugo minuto pred koncem rednega dela je po trojki Josha Greena povedla s 121:115, lepega točkovnega kapitala pa v zaključku tekme ni zapravila.

Dallas si z razmerjem zmag in porazov 24-17 trenutno deli šesto mesto z New Orleansom. V vodstvu je Minnesota (28-11), sledijo ji Oklahoma City (27-11), Denever (28-13), Los Angeles Clippers (25-14) in Sacramento (23-16).

Dallas bo naslednjo tekmo igral v noči na četrtek, ko bo gostoval pri Los Angeles Clippers.