Damir Skomina bo sodil četrtfinale lige prvakov

Slovenski sodnik Damir Skomina bo skupaj s pomočnikoma Juretom Praprotnikom in Robertom Vukanom sodil četrtfinale nogometne lige prvakov med Barceolno in Bayernom iz Münchna. V nadaljevanju evropskih tekmovanj po premoru zaradi pandemije s koronavirusom bo to zanj prva tekma. Trojica se bo na pot na Portugalsko odpravila v četrtek. V minulih dneh pa so skladno s protokolom Evropske nogometne zveze že opravili testiranje na covid-19, še na eno testiranje pa bodo morali na dan pred tekmo. Petkova četrtfinalna tekma med Barcelono in Bayernom bo ob 21. uri na stadionu Luz v Lizboni.