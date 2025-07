Današnja etapa furlanskemu kolesarju Jonathanu Milanu

Furlanski kolesar Jonathan Milan je zmagovalec 17. etape kolesarske dirke po Franciji. Član ekipe Lidl-Trek je v ciljnem sprintu 160 kilometrov dolge preizkušnje med Bollenom in Valenceom ugnal Belgijca Jordija Meusa in Danca Tobiasa Lunda Andersena. Skupno vodstvo je zadržal slovenski zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG).

Etapo, ki je bila pisana na kožo sprinterjem, je kilometer pred ciljem začinil množičen padec na mokrem cestišču, ki je iz igre za etapno zmago pahnil enega favoritov, Belgijca Tima Merliera. Spredaj je ostala deseterica, v njej pa je bil najmočnejši Milan, ki je prišel do druge etapne zmage na letošnjem Touru in skupno 24. v karieri, za malenkost je za sabo pustil Meuusa in Andersena.

Glavni favoriti za skupno zmago so varno prečkali ciljno črto, med njimi tudi Pogačar na 27. mestu z 1:09 minute zaostanka in njegov najbližji zasledovalec, Danec Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike). Pogačar ima še vedno 4:15 minute prednosti pred Dancem in 9:03 pred Nemcem Florianom Lipowitzem (Red Bull-BORA-hansgrohe). Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) ostaja peti z 11:42 minute zaostanka.

V četrtek se bo karavana znova podala v gore, ko bo cilj na zahtevnem Col de la Lozu.