Danec ima že zmago, jutri ob 4.40 se bo z njim pomeril Matteo Parenzan

Paralimpijske igre so danes stopile v živo s prvimi tekmovanji in tudi podelitvami.

Zanimivo je bilo že na namiznoteniških igriščih, kjer so se začeli boji v vseh razredih. Na vrsti je bil tudi prvi dvoboj skupine B v razredu 6, kjer nastopa tudi namiznoteniški igralec ŠK Kras Matteo Parenzan. Tu sta se pomerila številka dva paranamiznega tenisa Danec Peter Rosenmeier in Američan Ian Seidenfeld. Zmagal je višjepostavljeni Danec, a šele po petih nizih. Bilo je 11:7, 9:11, 11:7, 9:11 in 11:8.

Jutri ob 4.40 pa čaka krstni nastop Mattea Parenzana. Igral bo proti zmagovalcu današnjega dvoboja Dancu Rosenmeieru.

Med dobitniki kolajn so bili danes tudi štirje italijanski paraplavalci. Prva nasploh je pripadla Francescu Betelli, inženirju biomehanike, ki je bil tretji na 100 metrov prsno v razredu S1. V Tokiu je 34-letnik zbral že svoj tretji nastop na paralimpijskih igrah po dveh srebrih v Riu. Na 100 metrov delfin v razredu S13 je bila najboljša svetovna rekorderka Carlotta Gilli, srebro je pripadlo še eni Italijanki Alessi Berra. Na 200 m prosto (razred S5) pa je bil zlat Francesco Bocciardo, med ženskami pa je bila Monica Boggioni na isti razdalji bronasta.