Paralimpijci AŠK Kras napredovali v A1-ligo

Zgoniški ŠK Kras je pretekli teden žel uspehe tudi na državnem prvenstvu vseh paralimpijskih razedov. Prvenstvo je letos gostil Cadelbosco di Sopra pri Reggio Emilii.

Za prvo slavje so poskrbeli Krasovi igralci na vozičkih, ki so napredovali v A1-ligo. Odločilni sta bili zmagi v play-offu nad Südtirolom s 3:0 in Enno s 3:1. K zmagi so pripomogli vsi prisotni člani, Alen Corbatti, Diego Coren in Ettore Malorgio, zaradi bolezni pa je bil odsoten Roberto Trampus, ki je sicer sodeloval v osteh prejšnjih nastopih. V rednem delu v severni skupini A2-lige so Krasovi igralci končali prvi. Trud in požrtvovalnost na pripravah pred play-offom jih je poplačala z zmagama in napredovanjem