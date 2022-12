Danes bodo znani najboljši primorski športniki in športnice

Po dveh sezonah se nagrajevanje naš športnik, nagrada za najboljše športnike, športnice in ekipe na Primorskem vrača v živo na oder in v eter. Slavnostna podelitev bo danes v Kulturnem domu v Gorici ob 19.30, istočasno pa se bosta začela radijska prenosa na Radiu TS A in Radiu Koper.

Nagrado slovenskim izstopajočim športnikom na Primorskem, na italijanski in slovenski strani državne meje, podeljujejo športni novinarji in novinarke primorskih medijskih hiš (Primorski dnevnik, Slovenski deželni sedež Rai, spletna stran slosport.org, TV in Radio Koper ter Primorske novice), ki skupno nagrajevanje pripravljajo že od leta 1984, v enotni kategoriji pa od leta 2013.

Nagrajevanje v živo se vrača prvič po letu 2019, potem ko zaradi strogih pandemskih razmer leta 2020 nagrad nismo podelili (ko je tudi večina prvenstven v tistem letu mrknila), lani, leta 2021, pa smo nagrade podelili zgolj virtualno, torej z objavo na časopisnih straneh in v etru.

Kdo bo najboljši?

Za nagrado naš športnik se bo letos potegovalo po šest najboljši primorskih športnikov, šest športnic in šest ekip. Danes bodo vsi nagrajeni, znano pa bo tud, kdo je najboljši, ki prejme pokal. Od leta 2018 ne določamo več vrstnega reda preostalih nominirancev in nominirank, izbiramo samo zmagovalce.

Za najboljšo športnico na Primorskem se bodo danes potegovale (po abecednem vrstnem redu): Ana Bucik (alpsko smučanje), Jana Germani (jadranje), Andreja Klepač (tenis), Andreja Osterman (veslanje), Samantha Premrl (veslanje) in Andreja Slokar (alpsko smučanje). Pri moških so kandidati: Luka Božič (kanu), Rajko Hrvat (veslanje), Jernej Terpin (odbojka), Rok Turk (avtomobilizem), Toni Vodišček (jadranje) in NejcŽnidarčič (kajak). Za najboljšo ekipo pa so bile nominirani Odbojkarski klub Gorica, Rokometno društvo Koper, Agrochem Kras (balinanje), Juventina (nogomet), FC Koper (nogomet), ŽRK Mlinotest Ajdovščina.