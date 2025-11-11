Danes nova številka priloge Šport plus

V današnjem (11. november) Primorskem dnevniku bo mogoče prebrati drugo številko nove športne priloge Šport plus. Na osmih straneh boste lahko prebrali tedenski športni komentar novinarja in komentatorja Sergia Tavčarja, intervju Petra Verča (tokrat z nekdanjo odbojkarico Karin Crissani), rubriko Ta je dobra in Višješolski portret (smučarja Kevina Gregorija). Tokrat bo v ospredju naslov evropske mladinske prvakinje jadralke Caterine Sedmak ter več novic o košarkarskih, odbojkarskih in nogometnih tekmah slovenskih društev v Italiji.