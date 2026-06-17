Danes start 32. izvedbe dirke po Sloveniji

Danes se v Velenju začenja 32. kolesarska dirka po Sloveniji, na kateri bo glavni favorit za skupno slavje in zeleno majico Nemec Florian Lipowitz iz vrst Red Bulla. Glavni izzivalec in mladi domači as Jakob Omrzel bo skušal v dresu Bahrain-Victoriousa nadgraditi lansko četrto mesto na domači pentlji. Prave konkurence Lipowitz na poti od Velenja do Novega mesta ne bi smel imeti, ob že omenjenem Omrzelu pa se bodo za visoka mesta po vsej verjetnosti borili še Pellizzari, avstralski zmagovalec dirke po Turčiji Sebastian Berwick, Španca Jon Agirre in Jose Manuel Diaz, Belgijec Kamiel Bonneu ter Italijan Davide Bais in še kdo od ostalih.

Na 32. dirki po Sloveniji bodo morali kolesarji premagati 810,7 km ter 11.229 višinskih metrov. Prva etapa se bo danes ob 12.15 začela v Velenju in se po 141,3 km končala v Rogaški Slatini. Predvsem tam gre okoli 16. ure pričakovati tradicionalen sprint večje skupine ali glavnine v boju za prvo majico vodilnega.

Tudi druga etapa po dravski kolesarski poti, ki se bo začela v Radljah ob Dravi in končala v Ormožu (181.8 km), se bo predvidoma končala s sprintom, medtem ko se bo boj za skupno slavje razvnel od petka naprej. Tretja etapa v dolžini 133,5 km prinaša traso med Mariborom in Celjem s prvi zahtevnejšima vzponoma. Kolesarji bodo morali premagati vzpon do Planine na Pohorju (7,6 km/6,1 %) ter nato še na Celjsko kočo (7,8 km/6,1 %). Od tam sledi spust ter okoli 20 km ravnine do cilja pred mestno hišo v Celju.

Kraljevska etapa bo četrta od Kranja do Kranjske Gore. Dolga je 184,7 km in ima več kot 4000 višinskih metrov. Trasa bo šla tudi mimo Bele Peči, Trbiža in Rablja. Vzpona Dražgoše (4,1 km/7,9 %) in Predel (2,4 km/7,7 %) sta ogrevanje pred vrnitvijo Vršiča v program dirke po Sloveniji. Slabih 13 km dolg vzpon iz Loga v Trenti s povprečnim naklonom skoraj osem odstotkov bo določil posameznike, ki se bodo do konca tedna borili za skupno zmago. Po vrhu najtežjega klanca tokratne preizkušnje sledi še dolg spust do Kranjske Gore po prenovljeni cesti.

Sekunde bo moč ujeti tudi v zadnji etapi od Litije do Novega mesta, ki bo dolga 169,4 km. Klasičen zaključek slovenske pentlje vsebuje pet kategoriziranih vzponov, štirje so tretje kategorije in eden druge. Odločilna za mehčanje nog bosta strma Grmada (1,7 km/11,3 %) 65 km pred ciljem in Trebelno (4,4 km/5,9 %), ki prihaja 40 km pred ciljem, za konec pa sledi vse bolj v programu dirke ustaljena Trška gora (1,7 km/10,5 %) s prečkanjem vrha slabih 10 km pred ciljem na glavnem trgu v Novo mesto. Tam bo v nedeljo okrog 15. ure okronan 27. različni zmagovalec dirke po Sloveniji.