Danes v boj za mesto izzivalca

Znova v boj za pokal Amerike, najstarejše športno tekmovanje (njegova prva izvedba sega v daljnje leto 1851) in daleč najprestižnejši pokal v svetu jadranja. Italijanska ekipa Luna Rossa je pokal naskakovala že pred tremi leti, a ji je tedaj spodletelo v finalu proti novozelandski posadki Team New Zealand (Novozelandci so slavili z 7:3). Toda to ni potrlo italijanskega podjetnika in predsednika ekipe Team Prada Patrizia Bertellija, ki si že desetletja goji želi, da bi pokal končno pripeljal v Italijo. Tudi na 37. pokalu Amerike bo ekipo Luna Rossa vodil Massimiliano »Max« Sirena, sicer dvakratni zmagovalec pokala Amerike (po enkrat z ekipama Oracle in Team New Zealand), ki med drugim odlično pozna Tržaški zaliv, saj je že tekmoval na Barcolani. V Barceloni se bodo danes začele odločilne regate pokala Louis Vuitton, ki bodo trajale do najpozneje 7. oktobra. Ta pokal bo določil izzivalko (angl. challenger) ekipe Team New Zealand, ki je branilka naslova (angl. defender). Finalistki se bosta za 37. pokal Amerike nato pomerili med 12. in 27. oktobrom.

»Po celi seriji pripravljalnih regat bo šlo zdaj zares. Tekmovalci bodo jadrali z 21 metrov dolgo jadrnico AC75 in jadrnica bo le ena, torej je treba takoj zadeti v polno,« je pred regatami spregovoril Sirena. »Napake niso dovoljene. Jaz se še kako strinjam s trditvijo, da se pokal Amerike zmaga leto pred samim tekmovanjem. Če imaš počasno jadrnico, si enostavno brez možnosti. Na jadrnici bo osem članov posadke. Štirje člani bodo usmerjali jadrnico, drugi štirje, ki bodo neke vrste kolesarji, imenovani tudi cyclor, pa bodo poganjali pedale in skorajda ne bodo videli morja. Ti »kolesarji« poganjajo motor, ki jadrnici daje dodatno hitrost. Najbrž se bosta odvili po dve regati na dan, kar pomeni, da bomo morali kolesarje zamenjati med eno in drugo regato. Jadrnica ima maksimalno in minimalno težo, razlika pa znaša zgolj 12,5 kilograma, kar pomeni, da je treba tudi kolesarje izbrati in menjati glede na njihovo težo. Jadrnice so zelo hitre in lahko dosežejo hitrost do 100 kilometrov na uro. Vsakič, ko jadrnica zavije, se moraš držati, saj je centrifugalna sila ob taki hitrosti precejšnja. Vsak član posadke ima tudi jeklenke za dihanje pod vodo, če bi se znašel v vodi. Obenem mislim, da bodo vse ekipe imele dva krmarja, saj je s temi jadrnicami to skoraj neizbežno. Na zadnjem pokalu smo 96 % startnih dvobojev zmagali po zaslugi dvojnega krmarja, a tudi to ni bilo dovolj za končno zmago.«