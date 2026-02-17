Športel z osebnim trenerjem Aljažem Miličem

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil osebnega trenerja in vodjo športne akademije za fizično pripravo športnikov Aljaža Miliča ter mlada nogometaša Matio Ciucha in Davideja Gregoriča, po video povezavi pa se je v pogovor vključil član mladinskega pogona Udineseja Gabriel Bandi. Sodelavka Sra Hlabian je na openskem Pikelcu obiskala nekdanje svetovnega prvaka v umetnostnem kotalkanju in danes predsednika AŠD Polet Sama Kokorovca, ki je sodeloval tudi v rubriki Športna anekdotica.

Klikni in oglej si oddajo