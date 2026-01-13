Danes v prilogi Šport plus

V današnjem (13. januar) Primorskem dnevniku bo mogoče prebrati deveto številko nove športne priloge Šport plus. Na sedmih straneh boste lahko prebrali tedenski športni komentar novinarja in komentatorja Sergia Tavčarja, intervju Petra Verča (tokrat z nekdanjim košarkarjem Denisom Doljakom), rubriko Ta je dobra in Višješolski portret (nogometaša Miguela Skabarja). Tokrat bodo v ospredju zimski športi, pri košarki zmaga Jadrana, odbojki novem porazu Soče SloVolleyja, nogometu pa o Sistiani Sesljanu.