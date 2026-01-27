Danes v prilogi Šport plus

V današnjem (27. januar) Primorskem dnevniku bo mogoče prebrati enajsto številko športne priloge Šport plus. Na osmih straneh boste lahko prebrali tedenski športni komentar novinarja in komentatorja Sergia Tavčarja, intervju Petra Verča (tokrat s tenisačico Cirilo Devetti), rubriko Ta je dobra in Višješolski portret (orientacista in kolesarja Rada Kalca). Tokrat bodo v ospredju afera na svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih, pri košarki intervju z Enricom Gobbatom, pri odbojki o pripravah na drugi del prvenstva Soče SloVolley ZKB Lokanda Devetak in pri nogometu o odločilnem februarju za ekipi elitne lige.