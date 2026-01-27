Športel o umetnostnem kotalkanju pri openskem Poletu

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil umetnostno kotalkarico AŠD Polet Nino Dazzaro, trenerja Mojmirja Kokorovca in predsednika openskega društva Sama Kokorovca. V oddajo se je na začetku po video povezavi vključila tudi nabrežinska alpska smučarka Caterina Sinigoi, ki se pripravlja za nastop na zimskih olimpijskih igrah v Cortini d'Ampezzo. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele košarkarski derbi deželne divizije 2 med Bregom SV Impianti in Sokolom Franco ter tekmo ženske odbojkarske D-lige med Zaletom in Mosso, kamere deželnega sedeža Rai pa odmeven košarkarski derbi meddeželne B-lige med goriškim Dinamom in Jadranom. V rubriki Športna anekdotica je sodeloval Bregov košarkar Damir Terčon.

