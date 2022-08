Danes začetek svetovnega prvenstva v Ljubljani

Danes se bo z uvodno tekmo v ljubljanaskih Stožicah med Brazilijo in Kubo ob 11. uri začelo svetovno prvenstvo v moški odbojki, ki ga prirejata Slovenija in Poljska. To bo tudi dan prvega nastopa Slovenije na deloma domačem svetovnem prvenstvu: ob 20.30 bo v prvem krogu skupinskega dela igrala proti Kamerunu.

Po skupinskem delu, v katerem čaka Slovenijo pred razprodanimi Stožicami tekma proti Franciji, v nedeljo, 28. avgusta, ob 20.30, ter še tekma z Nemčijo, v torek, 30. avgusta, bodo namreč takoj sledili izločilni boji. V kolikor se bo slovenska zasedba kot ena prvih dveh reprezentanc oziroma kot ena od štirih najboljših tretjeuvrščenih zasedb uvrstila v nadaljnje tekmovanje, jo bo lahko do vključno četrtfinala spodbujalo domače občinstvo. Kot so določili organizatorji, v izogib morebitnih selitev organizatoric bosta Slovenija in Poljska ne glede na uvrstitev v skupini osmino finala pričakali kot prvi in drugi nosilec. To pomeni, da bosta obe izbrani vrsti v osmini finala dobili lažjega tekmeca, 15. ali 16. rangirano ekipo. Edina naloga slovenskih odbojkarjev skratka je, da se uvrstijo v izločilne boje, nato pa ju v primerjavi z ostalimi vsaj na papirju čakajo lažji tekmeci.

Spored Slovenija

SKUPINA D (Ljubljana, Stožice)

danes, 26. avgust: 17.30 Francija – Nemčija, 20.30 Slovenija – Kamerun

nedelja, 28. avgust: 17.30 Nemčija – Kamerun, 20.30 Francija – Slovenija

torek, 30. avgust: 17.30 Francija – Kamerun, 20.30 Slovenija – Nemčija

Danes ...

V STOŽICAH – Skupina B: 11.00 Brazilija – Kuba, 14.00 Japonska – Katar

V KATOVICAH – Skupina C: 17.30 ZDA in Mehika; 20.30 Poljska – Bolgarija