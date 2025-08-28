Četrtek, 28 avgust 2025
Eurobasket 2025

Danes zvečer krstni nastop tako za Slovenijo kot za Italijo

Na moškem eurobasketu se bodo Dončić in soigralci pomerili s Poljaki, Pozzeccovi »azzurri« pa proti Grkom

Erik Piccini |
Poljska |
28. avg. 2025 | 11:50
    Italija se je 9. avgusta v Trstu na pripravljalni tekmi pomerila z Latvijo (TEDESCHI/FOTODAMJ@N)
Na košarkarskem evropskem prvenstvu za moške, ki se je začelo včeraj s tekmami skupin A in B, bosta danes krstni nastop opravili tako slovenska kot italijanska reprezentanca. Slovenija se bo v prvem krogu skupine D ob 20.30 v Katovicah pomerila z domačo Poljsko. Šlo bo za revanšo četrtfinalnega dvoboja izpred treh let, ko so Poljaki v Berlinu presenetljivo, a povsem zasluženo s 93:90 premagali Slovence.

Ob isti uri se bosta v obračunu prvega kroga skupine C v Limassolu na Cipru pomerili Grčija in Italija. »Azzurre«, ki jih vodi tržaški trener Gianmarco Pozzecco, čaka zahtevna naloga, saj sodijo Grki na čelu z zvezdnikom Giannisom Antetokounmpom v širši krog favoritov za kolajne. Tekmo bodo v živo predvajali na televizijskem kanalu Rai 2.

