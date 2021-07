Daniel Pozzecco državni podprvak

Nabrežinski kolesar Daniel Pozzecco je v soboto v kraju Bielmonte pri Bielli osvojil drugo mesto na državnem prvenstvu v olimpijskem krosu. V kategoriji master 1 je državni naslov osvojil Andrea Bravin iz Gradišča. Kolesarja ekipe Eppinger Team je prehitel za minuto in 22 sekund. Dirka je potekala v smučarskem središču Bielmonte na nadmorski višini 1500 metrov. Pozzecco je bil takoj po startu v vodilni skupini in na glavnem spustu poskusil pobegniti. V ključnem trenutku pa se je moral zaradi padca verige ustaviti in je tako izgubil nekaj dragocenega časa. V naslednjih krogih je Pozzecco skušal ujeti Bravina, ki pa se ni pustil presenetiti. »Taktika je bila, da bi v vsakem krogu napadal na spustu. Žal se mi je tehnična okvara pripetila v najslabšem trenutku. V nadaljevanju sem skušal nadoknaditi zamujen čas, žal pa mi ni uspelo. Nekoliko sem razočaran, saj je drugo mesto v bistvu najslabša uvrstitev zame. Tako je pač kolesarstvo,« je dejal Pozzecco.