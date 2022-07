Daniel Pozzecco državni prvak v cross countryju

Gorski kolesar Daniel Pozzecco je novi državni prvak v disciplini cross country v kategoriji master 1. Na državnem prvenstvu, ki je potekalo v nedeljo v dolini Gsies (Valle di Casies) na Južnem Tirolskem, je Nabrežinec gladko ugnal celotno konkurenco in se tako oddolžil za drugo mesto na DP v maratonu teden prej. Pozzecco je 21 km dolgo progo (6 krogov po 3,5 km) z nekaj več kot 1000 metri višinske razlike prekolesaril v času 1:26:56,80. Drugouvrščeni Mattia Finazzi je za njim zaostal minuto in 17 sekund, tretjeuvrščeni Matteo Valsecchi, sveži državni prvak v maratonu, pa tri minute in 49 sekund.

Pozzecco je dirkal zelo napadalno, ničesar ni prepustil naključju, predvsem pa izkoristil svoje tehnične vrline v vožnji kolesa na zahtevnem terenu. »Pred startom sem si rekel, da je napad najboljša obramba. Startal sem na polno in na vrh prvega klanca prikolesaril povsem v ospredju. Nato je sledil tehnično zahteven spust. Vedel sem, da sem ravno v tem elementu boljši od svojih konkurentov in to sem želel izkoristiti. Na spustu sredi gozda je bilo polno korenin in skal, ki so bile še posebej spolzke zaradi nočnega dežja. Tvegal sem, a se je to obrestovalo,« je povedal Pozzecco, ki si je ob koncu prvega kroga nabral že 20 sekund naskoka pred zasledovalci. Prednost je nato spretno upravljal, v zadnjem krogu pa še zadnjič pospešil in ciljno črto prečkal z veliko razliko.