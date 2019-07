Daniel Pozzecco šesti na amaterskem DP

Nabrežinski kolesar Daniel Pozzecco (Eppinger Team) je na amaterskem državnem prvenstvu v gorskem kolesarstvu dosegel zelo dobro 6. mesto. V nedeljo se je na tehnično zahtevni progi v kraju Chies d’Alpago pri Bellunu v kategoriji elite sport (tekmovalci stari od 19 do 29 let) za državni naslov potegovalo 28 kolesarjev. Pozzecco (letnik 1990) je razdaljo 16,4 kilometra prekolesaril v času 1:11:56 (srednja hitrost 13,69 km/h). Za zmagovalcem Robertom Baccanellijem, ki je ubranil lanski naslov, je Nabrežinec zaostal 3 minute in 43 sekund, za stopničkami pa manj kot dve minuti. »Zelo sem zadovoljen s svojim nastopom in končnim rezultatom. Dirka je bila zelo zahtevna, tekmoval pa sem z glavo in izkoristil svoje izkušnje,« je dejal Pozzecco.